В Москве задержали четырех адвокатов, пытавшихся пронести телефоны в СИЗО

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В двух московских СИЗО задержаны четыре адвоката за попытку пронести сотовые телефоны, сим-карты, флеш-карты и адаптеры. Материалы дела направлены в суд.

В Москве задержали четырех адвокатов, пытавшихся пронести мобильные телефоны и сим-карты в два столичных СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСИН по Москве.

По данным ведомства, 10 мая в СИЗО №4 "Медведь" сразу три адвоката пытались пройти на территорию изолятора с запрещенными предметами. У одного при досмотре обнаружили мобильный телефон с сим-картой. У второго – три флеш-карты и два адаптера. Третий пытался пронести несколько флеш-карт.

12 мая задержали четвертого адвоката, который пытался пронести в женский СИЗО №6 в Печатниках мобильный телефон с двумя сим-картами.

УФСИН по Москве направила материалы дела четырех адвокатов в суд.

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