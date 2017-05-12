Собянин: решение о реновации можно будет оспорить в суде

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что решение о включении пятиэтажки в программу реновации может быть оспорено в суде. Кроме того, граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию.

Жители пятиэтажек, чьи дома попали в перечень для голосования по включению в проект программы реновации, смогут оспаривать в суде решение о реновации, а также равноценность предоставляемого возмещения в денежной или натуральной форме и равнозначность предоставляемого жилого помещения. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" по итогам встречи с представителями столичной Общественной палаты на тему реновации.

"Закрепляются дополнительные гарантии прав жителей многоквартирных домов, включенных в программу, на судебную защиту. В частности, жителям предоставляется право обжаловать как само решение о реновации, так и равноценность предоставляемого возмещения в денежной или натуральной форме, а также равнозначность предоставляемого жилого помещения", - написал мэр.

По его словам, граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры.

Помимо этого мэр отметил, что "целесообразно установить в законе, что ни один дом не будет включен в программу реновации против воли абсолютного большинства его жителей. В проект программы реновации могут быть включены только те дома, жители которых поддержат данное решение". Он добавил, что собственники квартир в любой момент смогут провести общее собрание и принять решение об исключении своего дома из программы реновации.