В Москве арестовали одиннадцатого фигуранта дела о теракте в Петербурге

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Басманный суд Москвы арестовал предполагаемого подсобника исполнителя теракта в метро Петербурга Мухамадюсупа Эрматова. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 июля.

Басманный суд Москвы арестовал Мухаммадюсупа Эрматова, которого подозревают в причастности ко взрыву в метро Петербурга, передает "Интерфакс".

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 июля. Он подозревается по статьям "Терроризм" и "Незаконный оборот оружия".

Следователь в суде рассказала, что в доме Эрматова было найдено взрывное устройство, аналогичное тому, которое привел в действие Акбарджон Джалилов, совершив самоподрыв в питерском метро 3 апреля.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали очередного подозреваемого в причастности к взрыву в метро Петербурга, уроженца Киргизии Мухаммадюсупа Эрматова.

3 апреля в Петербурге прогремел взрыв в вагоне поезда метрополитена на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2". Следствие полагает, что бомбу взровал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. В результате теракта погибли 15 человек.

В рамках расследования уголовного дела уже арестованы 10 человек. 20 апреля директор ФСБ Александр Бортников заявил, что установлена личность заказчика теракта, но его имя пока не оглашается.

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