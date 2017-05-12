Захватчик австрийского банка сдался полиции
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Мужчина, захвативший банк в Австрии, освободил заложника и сдался полиции. Такое решение он принял после переговоров с полицией.
Мужчина, который захватил отделение банка в городе Эрпфендероф в Австрии, сдался полиции и отпустил заложника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кризисный штаб на месте ЧП.
По данным полиции, захваченный в заложники мужчина чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что в австрийском городе Эрпфендорф неизвестный захватил отделение банка.