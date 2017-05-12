Как Запад отреагировал на празднование Дня Победы

Теги: В мире сми день победы

Во Второй мировой войне против СССР воевала практически вся Европа. Из сосредоточенных 22 июня 1941 года на германо-советской границе немецких войск 20% составляли войска европейских союзников Рейха. Впрочем, и сегодня Россия - главная угроза для западного истеблишмента. Это уже вновь говорится напрямую. И также западные СМИ создают из нашей страны монстра, угрожающего цивилизации. Да, далеко не все верят, но заполошный крик про русскую угрозу, как и раньше часто заглушает голос разума.

"Советский Союз в абсолютном противоречии со своими торжественными декларациями выступил против Германии", - об этом, подхватив версию Риббентропа, в июне 41-го писали многие западные СМИ. Москву обвиняли в двойной игре, интригах, провокациях и утверждалось, что именно Кремль развязал войну. Тот же американский Time, не стесняясь, писал, о том, что в победу СССР американцы не верят.

"Сколько они смогут продержаться? Почти никто, кроме самих русских, не считает, что они способны разгромить немцев", - писал еженедельник 30 июня 1941 года.

Об открытии второго фронта поначалу даже речь ни шла. Вместо этого западные СМИ просто наблюдали, выжидали и активно спекулировали на этой теме.

"Если главный удар будет наноситься в центре, он может быть нацелен на взятие Москвы, а затем и выход во фланг южному фронту русских. Крупное наступление на юге может предусматривать прямой удар в направлении Кавказа, или поворот на север для выхода в тыл центрального фронта", - писал Time 29 июня 1942 года.

И такая тональность сохраняется всё время, пока немцы продвигаются вперёд и одерживают победы. Что не удивительно, ведь ещё до начала войны многие в Европе, даже папа Римский Пий XI, призывали уничтожить СССР.

"Многократные утверждения Советским Союзом, что республика к кольце врагов, это не фигура речи. Это так и было. Тот же Черчилль ещё в 20-ых годах о себе сказал: "Что касается меня, то я всегда буду врагом коммунизма, в любом случае, при любом раскладе". Поэтом они эти настроения активно культивировали, тем более что у них был формальный повод. Была зимняя война советско-финская, Лига наций нас критиковала. Поэтому для Запада, конечно, нацизм был ближе, чем азиатская деспотия тоталитарная, как они называли Советский Союз", - объясняет член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян.

Это Россия, по размерам - самая большая страна в мире. Запасы сырья не ограничены. Население 193 миллиона человек. Вот три причины, из-за которых завоеватели в прошлом покушались на Россию. Вот причина, по которой заставила завоевателя современности написать следующее: "Когда мы говорим о землях, мы говорим о России. Сама судьба направляет нас в этом направлении".

Безусловно, поняв, что СССР уничтожит и этого завоевателя, союзники немедленно попытались разделить с нами победу над теперь уже общим врагом. И также, безусловно и то, что нашей победы нам так и не простили. Историю начали переписывать быстрее, чем немцы отстроили Рейхстаг. Вскоре после победы было объявлено, что над Европой опустился железный занавес Советов, а спустя некоторое время СССР в открытую назвали империей зла. Сейчас уже нет Советского союза, изменился весь мир, но информационная политика поменялась мало, если вообще поменялась. В Европе уже не одно поколение выросло на учебниках, где русских прямо называют агрессором сравнимым с нацистами.

"Это конечно является полностью антиисторической чушью. Ну на примере Польши. Там были десятки концлагерей. За короткий срок, за 4 года оккупации, фашистами было убито порядка шести миллионов поляков. Спрашивается, а сколько погибло поляков за время советской оккупации и сколько концлагерей построили мы? Понятно, что никакого геноцида мы не проводили, строили предприятия, верфи, развивали экономику", - говорит политолог Олег Матвейчев.

И это при том, что в 1938 году сами поляки радостно приветствовали оккупацию части Чехословакии, радостно писав в газетах: Залужье Наше. Но реальная история руководство стран Европы интересует мало. Главное - русских принизить. Сейчас населению упорно рассказывают, что основной вклад в победу над фашизмом внесли американцы, британцы и даже сдавшаяся за несколько недель Гитлеру Франция. Идёт тотальное переписывание истории. Например, в этом году в качестве освободителей Чехословакии чествовали военных США. О Советской армии ни слова здесь теперь другие победители.

"США, Британия, Франция - как это не удивительно. Ну и при некоторой помощи других правильных стран. А мы там что. Если вы откроете западные учебники, вы с удивлением обнаружите, что основной театр военных действий — это Африка. Африка и потом Нормандия. Всё! Там Сталинграду посвящена одна страница текста и одна страничка — это битва за Москву. Больше никаких битв не было", - говорит Гаспарян.

9 мая во многих европейских и американских СМИ преподносится как странный праздник странных людей. А акция "Бессмертный полк" - как оружие кремлёвской пропаганды.

"Владимир Путин злоупотребляет Днем Победы. Для Кремля этот праздник больше не связан с памятью, ему не важны ветераны и жертвы, на которые они пошли ради мира", - пишет Bild.

"Это шествие – агрессивная провокация, не имеющая ничего общего с желанием почтить память ветеранов. Европа освободилась от фашизма только после распада Советского Союза, да и тогда не полностью. К сожалению, нынешняя администрация Путина это только подтверждает", - утверждает финское издание Verkkouutiset.

Такую реакцию вызывает неожиданная для Запада масштабность акции – десятки городов по всему миру. В некоторых из них День Победы теперь и не праздник вовсе. И тем не менее. В том же Таллине многострадального Бронзового солдата запрятали на задворки эстонской столицы, но и сюда почтить память павших пришли сотни человек — те, кто не смог приехать в Москву и Санкт-Петербург. В российских аэропортах зафиксировали наплыв туристов на 9 мая. Летели как из Ближнего, так и из Дальнего зарубежья. В центре Москвы среди моря российских и советских флагов были и флаги Украины, Польши, Франции, США и многих других стран. Причём несли их не только потомки русских, переехавших в другие страны, но и самые обычные американцы, французы, британцы. Получается, что десятки лет тотальной пропаганды по всему миру, в том числе в 90-ые и у нас в стране не дали никакого эффекта.

"Подъём национального духа всегда сопровождает подъём русской государственности. Вот этот момент Европа пропустила. Старое поколение всех этих советологов ушло. А новое - искренне думало, что, воспитав каких-то оппозиционеров безумных, которые будут тут бегать и собирать митинги "мы здесь власть" в количестве 5 человек, они сумеют понять русскую ментальность и направлять её в нужное русло. Не получилось - получили на выходе "Бессмертный полк", - говорит Гаспарян.

"Оказалось, что миллионы людей в России помнят своих предков и помнят историю войны и готовы это продемонстрировать и выходят на День Победы с портретами своих предков. Это, по сути, означает провал всей их работы, которую Запад вёл на протяжении последних 25 лет. Им трудно смириться и поэтому они кидают комья грязи в "Бессмертный полк", - рассуждает политолог Олег Матвейчев.

Но западный обыватель за комьями грязи видит совсем другую картину.

Канадец Тим пишет:

"Олег, от ваших "Бессмертных полков" неуютно

Оказалось, что ваши есть везде по миру, и они остались всё ещё русскими" — Lark (@Oleg_Lark) 8 мая 2017 г.

И это тоже победа. Победа в той войне, что ведется против нас долгие десятилетия.

Николай Сухарев, Татьяна Каминская, Валерий Максимов. "В Центре Событий".