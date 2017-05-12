Франция после выборов: чего ждут от "президента из ниоткуда"

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Избранный президент Франции Эмманюэль Макрон готовится к инаугурации - она пройдет 14 мая. Владимир Путин поздравил его с победой и подтвердил свою готовность к работе по двусторонним и глобальным вопросам. Однако эксперты, что наши, что французские, не ожидают быстрых перемен в отношениях Москвы и Парижа.

Церемония в честь годовщины окончания Второй мировой войны - первый совместный выход в свет президентов уходящего и избранного. Камеры фиксируют момент удивительной нежности. А ведь всю кампанию Эмманюэль Макрон держался от бывшего шефа поодаль, отмечает "ТВ Центр". Оказалось, формально. Защитник идеалов социализма с карьерой финансиста в инвестбанке Ротшильдов, противник публичного выражения религиозных чувств, но сторонник снятия запрета на буркини на пляже. Избиратель, ничего толком не знавший о Макроне до старта гонки, кажется, так и не разобрался — кто же он, мсье президент?

Первое выступление после победы сразу расставляет акценты. Декорации - пирамида на площади Лувра. В соцсетях, кстати, разглядели в ней символ масонов. Трепещут флаги, гремит музыка. Но не та, что ожидалась. Французской Марсельезе президент Республики предпочел Бетховена. Его "Ода к радости" - неофициальный гимн Европейского союза. И это уже не тайные знаки, Макрон открытым текстом признает: он, прежде всего, глобалист.

"Он ставленник вот того овладевшего всеми международными структурами истеблишмента современного. Для которого важны глобалистские проекты. Шутили же, что какие-нибудь фермеры волнуются о том, сохранится ли их маленькое сырное производство. А он им: "Да не волнуйтесь, мы вас переучим, вложим деньги в программы, вы сможете стать продавцом каких-нибудь смартфонов", - говорит руководитель Европейского института демократии и сотрудничества Наталья Нарочницкая.

Победа, в которую еще пару месяцев назад невозможно было поверить. Но низкие рейтинги левых, вовремя разгоревшийся скандал вокруг кандидата от правых, а Франсуа Фийон считался фаворитом гонки, плюс активная поддержка прессы и образ "молодого реформатора". Его, говорят политологи, скопировали с бывшего президента США Барака Обамы. Даже супруга, как и экс-первая леди Америки, активно участвует в политической жизни. Разве что Бриджит Макрон-Тромпье, в отличие от Мишель Обамы, не просто верная спутница, а главная наставница. Начиная со школьной скамьи.

Их 24 года разницы по-прежнему тема для шуток. Свежая обложка Charlie Hebdo: беременная Бриджит, а ведь ей 64, и подпись "Он будет творить чудеса". Макрон обиделся, призвав прекратить сексистские нападки. Но хозяин Елисейского дворца и правда может оказаться под каблуком у опытной женщины. Только обращаются к ней не "мадам", а "фрау". Фраза, брошенная Марин Ле Пен в пылу предвыборных дебатов, теперь у всех на устах.

"Мсье Макрон уже говорил, что очень уважает мадам Меркель. И считает ее иммиграционную политику правильной. Думаю, что Макрон также согласен с ней в экономических вопросах. И во внешней политике тоже. В этом смысле он будет последователем Франсуа Олланда", - говорят французы.

А Париж при Олланде привык наступать собственной песне на горло — отказ от контракта по "Мистралям", санкции, больно ударившие по фермерам. Министр экономики Макрон тогда, кстати, был противником ограничительных мер. Но Макрона-кандидата в президенты беды аграриев волновали меньше.

"Да, рынок страдает, конечно. Но это ведь не от наших санкций, а от российских контрмер. Наша позиция в том, что сначала нужно добиться выполнения Минских соглашений. А потом уже можно и санкции отменить", - заявлял Макрон.

Чего в скором времени ожидать, конечно, не стоит. Но вот шаги в сторону сближения Макрон, говорят эксперты, сделать может.

"Макрон должен быть по определению прагматиком, как бизнесмен и банкир, так что что-то и можно ожидать в каких-то отдельных областях", - говорит Нарочницкая.

Первая встреча французского президента с российским лидером должна состояться в июле. Обсудить двусторонние отношения смогут на саммите "Большой Двадцатки" в немецком Гамбурге. Макрон, кстати, уже заявил западной прессе: он заставит Владимира Путина себя уважать.

Но пока новый президент и в глазах соотечественников не слишком авторитетный лидер. 11 миллионов жителей страны во втором туре выбрали не его, а Ле Пен. Она свое поражение отмечает как праздник. Массированная атака СМИ, использование админресурса на полную мощь, а у "Нацфронта" — 34% во втором туре. Это лучшее подтверждение: из "маргиналов" они теперь превратились в оппозиционную силу №1.

Сама Ле Пен теперь намерена баллотироваться в парламент, а к следующим президентским выборам, вполне возможно, передаст руководство партией. И не по наследству, как думали многие. Племянница Марион, бойко начавшая политическую карьеру, заявила об уходе из политики. Правда, на время.

"Многие молодые люди сейчас голосуют за "Национальный фронт". И со временем он станет все более и более сильным. Но для этого Марин Ле Пен придется найти компромисс, в том числе и со своей племянницей, отказавшись от непопулярной идеи выхода из зоны евро. И укрепить отношения с сообществом французских католиков", - говорит политолог Иван Бло.

Но пока страна остается расколотой. 12 миллионов французов вообще не пошли на выборы. Еще 5 предпочли испортить бюллетени. Не слишком приятная для нового лидера статистика. Учитывая, что многие и голосовали не столько за Макрона, сколько против Ле Пен. А ведь впереди у его сторонников еще одна битва: за места в парламентской Ассамблее. Без поддержки которой Эмманюэль Макрон, ставший по меткому выражению прессы, "президентом из ниоткуда". Через пять лет рискует превратиться в "приведшего страну "в никуда".

Екатерина Выскребенцева и Евгений Полойко. "В Центре Событий", Франция, Париж.