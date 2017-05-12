В Киеве закрыли бордели для гостей "Евровидения"

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В Киеве и Киевской области полиция закрыла бордели, в которых обслуживались гости конкурса "Евровидение-2017". Организовала и руководила бизнесом семейная пара из Житомира. Один час работы проституток обходился иностранцам от 100 до 500 долларов.

Правоохранительные органы Украины пресекли деятельность преступной группы, которая занималась сводничеством и сутенерством, организовав бордели для гостей конкурса "Евровидение-2017" в Киеве и области. Об этом сообщает "Интерфакс".

Бизнесом руководила семейная пара из Житомира. Они привлекли к работе более 20 проституток, которые предоставляли "весь спектр мужских и женских услуг сексуального характера иностранным гражданам".

Клиенты платили за услуги проституток исключительно в иностранной валюте. Один час стоил от 100 до 500 долларов или евро. Месячная выручка превышала 400 тысяч гривен.

Кроме того, в ходе обысков в борделях были изъяты 5 граммов амфетамина и 50 тысяч гривен наличными. В настоящее время четыре члена группировки задержаны.

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