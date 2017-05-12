18:54, 12 мая 2017

В Великобритании больницы не могут принять пациентов из-за кибератаки

Теги:  В мире  великобритания  хакер  больница

В Великобритании хакеры атаковали серверы Нацслужбы здравоохранения страны и требуют выкуп за восстановление работы. Из-за этого врачи некоторых больниц не могут принимать пациентов.

Компьютерные системы  Нацслужбы здравоохранения Великобритании (National Healthcare Service, NHS) вышли из строя из-за масштабной хакерской атаки, сообщает газета The Guardian.

"Мы принимаем все меры предосторожности, чтобы защитить местные системы и серверы NHS в связи с подозрениями в кибератаке", - написала служба в своем Twitter.

По словам врачей, хакеры требуют выкуп за восстановление работы компьютеров. В настоящее время больницы, подвергшиеся хакерской атаке, не могут принимать пациентов, поэтому они перенаправляют их в другие клиники.

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