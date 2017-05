В Великобритании больницы не могут принять пациентов из-за кибератаки

Компьютерные системы Нацслужбы здравоохранения Великобритании (National Healthcare Service, NHS) вышли из строя из-за масштабной хакерской атаки, сообщает газета The Guardian.

"Мы принимаем все меры предосторожности, чтобы защитить местные системы и серверы NHS в связи с подозрениями в кибератаке", - написала служба в своем Twitter.

Following a suspected national cyber attack we are taking all precautionary measures possible to protect our local NHS systems and services.