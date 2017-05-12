План проведения встреч глав управ районов с населением

-
11:56 Москва
Голосование по программе реновации начнется 15 мая
-
17:39 Происшествие
Захватчик австрийского банка сдался полиции
-
14:55 Украина
Климкин заявил, что не платил $400 тысяч за встречу с Трампом
-
13:40 Уголовное дело
Экс-главу Внешпромбанка приговорили к 9 годам колонии
-
15:16
Избивший женщину на Плющихе автохам не признает вину
-
14:41 Москва
Собянин поддержал поправки к закону о реновации, предложенные Общественной палатой
-
Новости партнёров
-
Другие новости
В других СМИ
Телеканал
Красный проект. "Война и Победа: благодаря или вопреки?" 16+