Ведущая Fox News заговорила по-русски ради "новых хозяев США". Видео

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Ведущая телеканала Fox News Джули Рогински обратилась к зрителям на русском языке. Этим она хотела показать "потенциальным хозяевам США", что уже знает русский язык и у нее "все схвачено".

Ведущая Fox News Джули Рогински в эфире выпуска программы Clapback внезапно обратилась к зрителям на русском языке. Видео опубликовано на сайте телеканала.

"Добро пожаловать на нашу программу ClapBack с Джули Рогински, где мы защищаем Twitter от всех людей, которые нам присылают ужасные, ужасные вещи каждый день", - произнесла ведущая на русском языке.

Рогински пояснила, что этим жестом хотела показать "потенциальным хозяевам США", что уже говорит на их языке.

"Хочу вот показать нашим потенциальным хозяевам, что говорю на их языке. Они ведь как вторгнутся в какую-нибудь страну или затащат её в свою сферу влияния — так и начинают заставлять аборигенов русский язык учить. Ну а я хотела просто дать им понять, что у меня уже всё схвачено", - рассказала телеведущая.

По словам Рогински, Россия уже захватила американское правительство. Она также напомнила о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США, увольнение главы ФБР Джеймса Коми, ситуацию вокруг фотосъемки встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова и скандалы, связанные с российским послом в США Сергеем Кисляком.

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