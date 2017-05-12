В СКР и МВД опровергли хакерскую атаку на свои сервера

Теги: Общество интернет хакер мвд скр технологии

Следственный комитет опроверг сообщения о хакерских атаках на свои сервера. Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, ресурсы СКР работают в штатном режиме. Атак хакеров на свои сервера не зафиксировало и Министерство внутренних дел.

В Следственном комитете не зафиксировали хакерских атак на свои сервера. Как сообщила ТАСС официальный представитель ведомства, все ресурсы СКР работают в штатном режиме.

"Никаких хакерских атак не было", - сказала она.

Не фиксировали атак хакеров и в МВД. В министерстве агентству сообщили, что Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности ведомства не подвергалась взлому.

Ранее СМИ сообщили, что внутренние сети СКР и МВД подверглись хакерской атаке. Как пишет Gazeta.ru, вирус блокирует экран компьютера и шифрует файлы на жестком диске. За восстановление работы компьютера хакеры требуют перевести им сумму, эквивалентную 300 долларам в биткоинах.

Ранее в пятницу хакерской атаке подверглась Национальная система здравоохранения Великобритании, а также внутренняя сеть испанской телекоммуникационной компании Telefonica. Компьютеры были заражены вредноносной программой, которая похищает архивы для последующего требования выкупа.

Испанская газета El Mundo утверждает, что кибератака распространилась по всему меру и могла затронуть до 75 государств, в том числе Россию, США и Китай.