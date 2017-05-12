Дадина задержали на Красной площади за чтение Конституции

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Ильдара Дадина и его соратников задержали в центре Москвы за попытку проведения несанкционированной акции. Активисты по очереди читали статьи из Конституции на Красной площади.

Сотрудники правоохранительных органов задержали активиста Ильдара Дадина и несколько его соратников за чтение Конституции на Красной площади, передает ТАСС.

"Мы с Сергеем (участник движения "14 процентов" Сергей Ожич – прим. ред.) читали по очереди статьи Конституции на Красной площади. К нам подошел полицейский и предупредил, что если мы не уйдем, то нас задержат, а спустя 10 минут нас действительно задержали сотрудники полиции", - рассказал Дадин.

Активистов задержали за попытку проведения несанкционированной акции. Их доставили в ОВД "Китай-город" для проверки документов. По словам собеседника агентства, из-за многочисленных административных нарушений Дадина могут оставить в отделе полиции до суда.

2 апреля Дадина задержали за одиночный пикет у здания Главного управления МВД по Москве. А в начале марта его задержали за одиночный пикет около здания столичного ФСИН.

В декабре 2015 года Ильдар Дадин был осужден за неоднократное нарушение правил проведения акций. Суд приговорил его к трем годам тюремного заключения, позднее наказание было снижено до 2,5 лет. В конце февраля 2017 года Верховный суд отменил обвинительный приговор. 26 февраля Дадин вышел на свободу.

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