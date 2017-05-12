При желании жители сносимых пятиэтажек смогут получить равноценную квартиру

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Сергей Собянин поддержал идею принятия отдельного городского законопроекта, в котором будут прописаны гарантии для переселенцев из пятиэтажек при реализации программы реновации. Об этом мэр сообщил на встрече с представителями Общественной палаты Москвы. В документе в частности, должно быть обозначено право на равноценную жилплощадь, "чтобы исключить всякую вероятность того, что человек получит менее ценное жилье".

Мария Ивановна с трудом преодолевает лестничные пролеты типовой пятиэтажки. Лифта нет, проходы узкие, в квартире не развернуться, кухня четыре квадратных метра, обедать приходится в зале. И это не основная проблема. Недавно сделали ремонт в ванной. Толку мало. Трубы, которые замурованы в стену, постоянно текут. Решение одно - проект реновации. Это не просто переселение в новые дома - в спальные районы вкладывается новый смысл, передает "ТВ Центр". Жить, работать, отдыхать – в одном месте. Никаких каменных джунглей. Застройка средней высотности - от 6 до 14 этажей. Зеленые зоны, удобные подъезды, можно свободно передвигаться даже на коляске. "Умная" система отопления в каждом доме – температура батарей зависит от погоды за окном. Окна с шумоизоляцией, раздельный санузел, просторная кухня. Но вопросы у горожан все еще остались. Самые распространенные обсудили в мэрии. Сергей Собянин встретился с представителями Общественной палаты.

"Есть целый ряд, как нам кажется, не главных, но важных для людей вопросов. Это, например, отделка квартир, уровень ее. Мы считаем, что он должна быть выше, чем существующая бюджетная отделка - уровня комфорт класса. Помощь переселения тем, кто находится в сложной жизненной ситуации - ветераны, пенсионеры, инвалиды. Мы, конечно, будем оказывать помощь при переезде пожилым людям, которым очень сложно собрать вещи, нанять машину", - заверил мэр.

Но это далеко не весь перечень. Главный вопрос, конечно, точно ли переселение будет в рамках района. Ответ - да. После постройки так называемого стартового дома, туда переедут люди из первой пятиэтажки. Ее снесут. Следующий новый дом возведут на этом месте. Помимо федерального закона, власти решили принять еще и городской, пользуясь которым можно будет отстаивать свои права в спорных ситуациях.

"О дополнительных мерах защиты москвичей в связи с реализацией программы реновации жилого фонда, в котором четко указать их право на то, что они точно будут в своем районе получать равнозначное или равноценное жилье. Что они могут защищаться в суде. Каким образом включается в программу реновации их дом, каким образом он исключается и на какой стадии, если они хотят", говорит председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

По итогам встречи Сергей Собянин написал о поправках на своей странице в социальной сети. Во-первых, граждане, которых не устраивает получение новой, равнозначной квартиры, смогут получить равноценную, либо денежную компенсацию. Во-вторых, москвичи смогут оспорить как само решение о реновации, так и стоимость получаемой квартиры. И последнее - ни один дом не будет включен в проект без согласия большинства его жильцов.

"Граждане должны провести собрание собственников жилья. И двумя третями принять решение в соответствии с Жилищным кодексом. Сегодня в кодексе записано, что двумя третями принимается решение о реконструкции дома. Так что необходимо пройти такую же процедуру. Я понимаю, что это сложно, но при большом желании такую процедуру можно провести", - полагает Сергей Собянин.

Все, кто нашли свой дом в предварительном списке, он есть на городском портале, должны выбрать — "за" или "против" переезда в новую квартиру. Решить нужно в течение месяца. С 15 мая по 15 июня, проголосовать можно в центрах "Мои документы" и на портале "Активный гражданин". Также можно отнести в МФЦ протокол собрания жильцов. Помогать москвичам будут комиссии в специально созданном Общественной палатой штабе. К ним можно обратиться по всем вопросам.

Елизавета Родина, Виктор Прокушев, Максим Панкин, Дина Самохина. "ТВ Центр".