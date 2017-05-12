Астронавты NASA совершили выход в открытый космос

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Астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер вышли в открытый космос. Это уже двухсотый выход с Международной космической станции.

Астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер совершили юбилейный 200-й выход в открытый космос с МКС. Правда, прогулка началась позже, чем планировалось, и продлилась 4 часа вместо 6 с половиной. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Произошло это из-за технических проблем со скафандром Фишера. Прямо перед выходом была выявлена утечка воды в кабеле, по которому осуществляется охлаждение, электропитание и связь с астронавтами до того, как они окажутся в открытом космосе. Пока устраняли неисправность, Уитсон и Фишеру пришлось делить один кабель на двоих.

Из-за сдвига по времени значительно уменьшился и объём задач, которые решали астронавты на орбите. Они только заменили контейнер с аппаратурой, обеспечивающей электропитание научных приборов на поверхности МКС.