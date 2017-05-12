Масштабной хакерской атаке подверглись 74 страны

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Как минимум 74 страны подверглись 45 тысячам атак программой-шифровальщиком WannaCry. Наибольшее число попыток заражения наблюдается в России, рассказали в "Лаборатории Касперского". На всех заражённых устройствах появилось сообщение с требованием купить специальный расшифровщик за 300 долларов.

Компьютерные системы сотен компаний по всему миру подверглись масштабной хакерской атаке. Как минимум 36 тысяч машин оказались заражены криптовирусом, известным, как WannaCryptor 2.0. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В списке целей целый ряд мобильных операторов, испанская телекоммуникационная компания Telefonica, и даже вузы Сингапура. В Великобритании сбой произошёл на серверах почти двух десятков объектов Национальной системы здравоохранения. В результате многие больницы прекратили приём пациентов.

По предварительным данным, атака была произведена из Китая. На всех заражённых устройствах появилось одно и то же сообщение с требованием купить специальный расшифровщик за 300 долларов. В противном случае все файлы будут удалены.

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