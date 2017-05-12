В МВД подтвердили хакерскую атаку на сервера

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Серверы МВД России подверглись хакерской атаке, в настоящее время вирус локализован. По данным "Лаборатории Касперского", кибератака распространилась по всему миру, затронув около 75 стран.

МВД России подтвердило хакерскую атаку на свои сервера, передает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

"12 мая Департамент информационных технологий, связи и защиты информации (ДИТСиЗИ) МВД России была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows", - рассказала она.

По ее словам, в настоящий момент вирус локализован, около тысячи зараженных компьютеров заблокированы. В МВД отметили, что серверные ресурсы не подверглись заражению.

Ранее Следственный комитет России опроверг сообщения о хакерских атаках на свои сервера.

По данным "Лаборатории Касперского", программа-шифровальщик WannaCry осуществила около 45 тысяч кибератак в 74 странах мира, в наибольшей степени заражению подверглась Россия. По данным компании, за расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить выкуп в криптовалюте Bitcoin, эквивалентный 600 долларов.

Кроме того хакерской атаке подверглась Национальная система здравоохранения Великобритании, а также внутренняя сеть испанской телекоммуникационной компании Telefonica. Компьютеры были заражены вредноносной программой, которая похищает архивы для последующего требования выкупа.