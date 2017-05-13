В результате авиаудара коалиции США по Сирии погибли 5 человек

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В Сирии - новые жертвы среди мирных жителей в результате бомбардировок ВВС коалиции, возглавляемой США. Пять человек погибли при налёте западной авиации у города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщают арабские СМИ. Удар планировалось нанести по предполагаемым позициям террористов якобы на востоке города.

Западная коалиция нанесла авиаудар по сирийскому городу Эль-Курия, в районе Дейр-эз-Зора, в результате которого погибли не менее пяти мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на западные СМИ.

Также появились данные, что всего два дня назад в ходе ночного налета ВВС на сирийскую деревню, которая находится на севере города Ракка, было убито не менее 11 местных жителей, в том числе четверо детей.

Пентагон уже несколько раз признавал ошибочные удары авиации по жилым кварталам и жертвы среди мирного населения.

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