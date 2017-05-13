В России выросли цены на водку и коньяк

Теги: алкоголь Экономика цена

С 13 мая в России выросли минимальные цены на водку и коньяк. Они подрожали на 8% и 15,2% соответственно.

В России с субботы, 13 мая, возросла минимальная розничная стоимость водки. Бутылка объемом 0,5 литра теперь не может стоить дешевле 205 рублей. Это на 8% больше предыдущей минимальной цены, отмечает "Интерфакс".

Также на 15,2% увеличилась минимальная цена на коньяк. Розничная цена за бутылку 0,5 литра должна составлять от 371 рубля.

Ранее вице-премьер России Александр Хлопонин выступил за повышение цены на водку до 219 рублей.