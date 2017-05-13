Сноуден заявил о причастности АНБ к глобальной хакерской атаке

Теги: В мире сноуден хакер

Более 70 стран, тысячи пользователей интернета, а также сотни госучреждений пострадали от сильнейшего компьютерного вируса. Неизвестные хакеры запустили в сеть вредоносную программу, которая выводила из строя системы и требовала крупную сумму денег. Первые случаи "заражения" зафиксировали в Испании и Великобритании. Наибольшее число взломов - в России.

Эпицентр киберудара - Россия. По некоторым данным, 95 процентов атак пришлось на компьютеры наших пользователей. О проблемах на своих интернет-ресурсах заявили некоторые крупные технологические компании. Сообщалось, что вирус проник на сайты Следственного комитета и МВД, передает "ТВ Центр".

"В настоящий момент вирус локализован. Проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты. Стоит отметить, что утечка информации со служебных ресурсов МВД полностью исключена", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Хочется плакать" - такое название дали интернет-пользователи вирусу, который поразил миллионы компьютеров по всему миру. На экранах мониторов один и тот же текст: "Важные файлы зашифрованы. Чтобы вернуть доступ, нужно перевести 300 долларов". Обеспокоенное интернет-сообщество отреагировало вот такими сообщениями: Что случилось? Как я могу заплатить? География вируса - 75 стран по всему миру. Зафиксировано 45 тысяч хакерских атак. Сбои зафиксировали в банках Сингапура и на вокзалах Германии. Вирус вкрался в электронную систему управления движением поездов. К каким последствиям мог бы привести хаос на железных дорогах, можно только предполагать. Одними из первых кибер-удар приняли испанские энергетические и телекоммуникационные компании.

Больше других - не количественно, а качественно - пострадала Великобритания. Взломаны серверы Национальной системы здравоохранения. Медицина в Соединенном королевстве настолько интернет зависима, что многие больницы просто прекратили приём пациентов.

"Ряд организаций Национальной системы здравоохранения сообщили о том, что пострадали от кибер-нападения с целью вымогательства. Это международная атака. Национальный центр кибербезопасности работает над этой проблемой. Нам не известно о каких-либо доказательствах того, что безопасность пациентов была скомпрометирована", - отметила премьер-министр Британии Тереза Мэй.

Британские СМИ сразу же обнаружили в кибер-атаках русский след. Телеграф увлекла читателя нюансами российско-американских отношений. Здесь же оказался замешан сирийский вопрос и недавние авиаудары коалиции. В общем, если следовать логике обозревателей, паутина международных проблем стала причиной нападения на всемирную паутину. Доказательств традиционно ноль. Вместе с тем, англичане упоминают американское Агентство национальной безопасности, бывший сотрудник которого Эдвард Сноуден не исключает, что именно эта организация стала разработчиком вирусной программы, не имеющей аналогов в мировом масштабе. Хакерам оставалось лишь похитить компьютерный продукт у АНБ.

"Вот это да: решение АНБ создать инструменты для атаки на американское программное обеспечение сейчас угрожает жизни пациентов в больницах. Несмотря на предупреждения, АНБ создала опасные инструменты для проведения атак, которые могут поражать западное программное обеспечение, сегодня мы видим, чего это стоило", - отметил Сноуден.

Вирус поражает операционную систему Windows. Ее разработчик - американская Microsoft, если верить официальному сообщению, уже предпринимает меры для отвода угрозы.

Отследить отправителей вируса крайне сложно. Хакеры пользуются криптовалютой. На профессиональном языке это означает, что все их операции зашифрованы. Ключ пока не найден.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".