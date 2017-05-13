В Тюменской области сохраняется режим ЧС из-за паводка

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Семь населённых пунктов Тюменской области отрезаны от мира из-за сильнейшего паводка. Режим чрезвычайной ситуации действует сразу в нескольких районах. Продукты и медикаменты туда доставляют на лодках.

В город Ишим прибывают дополнительные группировки МЧС. Для борьбы с большой водой спасатели возвели двухкилометровую дамбу. Контроль укреплений осуществляется постоянно, в том числе с помощью беспилотников, передает "ТВ Центр".

В зоне подтопления - не только садовые участки, но и жилые дома. Уже эвакуировано более 500 человек. Они находятся в пунктах временного размещения. И хоть вода постепенно пошла на спад - минус три сантиметра за сутки - сложная ситуация сохраняется.

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