16 лет тюрьмы: суд подтвердил приговор капитану Costa Concordia

Теги: В мире суд кораблекрушение италия

В Италии поставили точку в долгом судебном разбирательстве о крушении круизного лайнера Costa Concordia. Трагедия, которая случилась 5 лет назад, унесла жизни более 30 человек.

Итальянский суд заново рассмотрел приговор по делу о крушении лайнера Costa Concordia. Капитан судна Франческо Скеттино, которого считают виновным в катастрофе, сам сдался властям, передает "ТВ Центр".

Прямо перед воротами римской тюрьмы он дожидался решения кассационного суда Италии, где его защита обжаловала приговор. В итоге наказание - 16 лет заключения - оставили в силе.

Costa Concordia из-за рискованного маневра капитана подошла слишком близко к берегу и столкнулась с рифом. Лайнер получил пробоину и быстро затонул. На борту находились более четырех тысяч человек, при этом Скеттино покинул корабль одним из первых.