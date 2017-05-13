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В Киеве снесли последний памятник Ленину. Как сообщили украинские СМИ, монумент находился в одном из промышленных районов города и долго оставался незамеченным. Пересмотреть закон о декоммунизации, в рамках которого Украина и избавляется от советского прошлого, призвали в Amnesty International.

"Евровидение-2017" уже назвали самым дорогим театром абсурда. На фоне подготовки к финалу, который состоится уже в субботу, разгорается очередной скандал – на этот раз финансовый. Один из председателей украинского жюри Юрий Рыбчинский обвинил организаторов в коррупции. Заявив, что Киев потратит на проведение конкурса 30 миллионов евро, передает "ТВ Центр".

"В прошлом году в Стокгольме подобный конкурс провели за 9 млн евро. И достаточно прилично. В Эстонии когда-то потратили 12 млн евро. Но такие цифры, как у нас, многим странам даже не снились. Нищий народ в Европе — и самое дорогое "Евровидение", - отметил он.

Подозрения в коррупции звучат и с экранов западных СМИ. Немецкий канал N-TV обвинил Киев в нерациональном использовании выделяемых Всемирным банком средств. Деньги, которые должны идти на социальные проекты, строительство дорог и развитие энергетики.

"Украина в течение 20 лет не обладала эффективным и серьёзно работающим политическим классом. Украинские политики известны присвоением себе денег и нежеланием думать об общем благе", - сообщил канал.

Как результат – катастрофическое состояние дорог, а в киевском метро ездят поезда, созданные еще во времена Хрущева и Брежнева, отмечает автор заметки. С ростом инфляции подорожала и минимальная потребительская корзина.

"Стоимость продуктов питания в минимальной потребительской корзине составляла 1100 где-то на январь месяц. На сегодняшний день она уже должна составлять 1250. Соответственно тут вы должны из своей корзины выбросить уже одежду, которую вы должны покупать. Пусть редко, пусть по минимальной цене. Но сейчас, извините, тогда вы уже должна остаться без одежды, чтобы покушать", - рассказал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко Алексей Дорошенко.

В Киеве отвечают: без куска хлеба народ не оставят. И продолжат выполнять реформы, которых так ждет МВФ. Правда, с некоторыми поправками. Повышать пенсионный возраст, заявили в кабмине, не будут. А вот размер ежемесячных выплат пенсионерам вырастет. Где взять деньги при и без того дефицитном бюджете премьер-министр не уточнил.

"С 1 октября 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров получат повышенную пенсию и достаточно существенную. Если я это не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку, но я знаю, что я это сделаю, что мы это сделаем совместно с коалицией и президентом, согласуем эти решения, будут подписаны президентом, и мы их внедрим", - заявил Владимир Гройсман.

Своей отставки дождался последний в Киеве памятник Ленину. Вождю пролетариата долгое время удавалось оставаться незамеченным. Но накануне киевляне все же решили судьбу монумента.

Убегать от собственной истории, а тем более сравнивать ее с нацистским режимом – в корне неправильно. Об этом заявили в украинском отделении Amnesty International. Организация по защите прав человека призвала пересмотреть закон о декоммунизации. Но учитывая отношение к советским памятникам в той же Восточной Европе, Киев вряд ли на это пойдет. Как говорится, надо соответствовать.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".