Дети погибших сирийских военных отдыхают в "Артеке"

Теги: Общество сирия дети

В легендарном "Артеке" вместе с российскими ребятами отдыхают сирийские дети. Они побывали на Параде Победы, приняли участие в шествии "Бессмертного полка", а также сдали нормы ГТО. Впереди - покорение горных вершин. Общению со сверстниками не помешал языковой барьер. Дети прекрасно освоились в Крыму и уже начинают говорить по-русски.

Легендарная артековская речёвка – первое, что выучили сирийские школьники в Крыму. Они пока общаются через переводчика, но обещали к концу смены и русский подтянуть, и научить своих сверстников арабскому. Впереди у ребят из Дамаска – 21 день на берегу Черного моря без выстрелов и бомбежек, передает "ТВ Центр".

Вместо словаря - меню артековской столовой. Уроки арабского у шестого отряда теперь на завтрак, обед и ужин. Чем больше блюд на подносе, тем шире словарный запас. Слово "добавка" сирийские школьники уже освоили.

Выполнить норму ГТО для сирийских подростков оказалось так же непросто, как перевести это понятие на арабский. В "Артеке" сейчас работают лучшие инструкторы необычного для иностранцев российского движения. Ребята не всегда понимают команды судей, но за русских друзей болеют, как за своих.

Впервые в "Артеке" отдыхают сразу девять ребят из Сирии. У каждого – непростая судьба. Их родители погибли при исполнении воинского долга. Отца Мохаммада убили в самом начале войны. Он попал в окружение и остался верен присяге. Не захотел переходить на сторону боевиков.

"Мои родные в Хомсе сейчас живут в непростых условиях. Нам в "Артеке" очень здорово, мы с ребятами из России стали не просто друзьями, а братьями. Но даже здесь я не могу не думать о своих близких", - говорит Мохамад Хавваш.

За несколько дней Никита из Тульской области и Язан из Хомса буквально спелись. Оказывается, "Катюшу" знают почти все сирийские ребята. Первые два куплета они учат в школах. Никита решил помочь своему новому сирийскому другу выучить все слова этой легендарной песни.

Сирийские школьники уже успели увидеть Парад Победы в Севастополе и стать участниками "Бессмертного полка". Впереди у них – финал международной военно-исторической ассамблеи. Они расскажут своим ровесникам из разных стран о войне, которую знают не по учебникам, и мире, которого так не хватает на их родине.

Борис Максудов, "ТВ Центр", Крым.