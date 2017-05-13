Культурный центр имени Андрея Вознесенского откроют в Замоскворечье

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В Москве появится культурный центр имени Андрея Вознесенского - одного из самых ярких поэтов-шестидесятников.

На Большой Ордынке открывается культурный центр имени Андрея Вознесенского. В этом районе Вознесенский провёл своё детство. Пространство поделят на тематические зоны, в которых расположатся выставка, музыкальный зал и библиотека. Проект центра представили на вечере памяти, где собрались друзья Вознесенского и почитатели его творчества, передает "ТВ Центр".

По словам родных поэта, музей планируется открыть уже через год - в день 85-летия со дня рождения автора.