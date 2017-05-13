Северная Корея готова к диалогу с США "при надлежащих условиях"

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Северная Корея готова к диалогу к США, но только "при надлежащих условиях". Об этом завили в отделе американских отношений в МИД КНДР.

Глава американских отношений в МИД КНДР Чо Сон Ху допустила возможность диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Об этом сообщает в субботу ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

"Мы проведем диалог при надлежащих условиях", - сказала Чо Сон Ху, не уточнив суть этих условий.

В начале мая пресс-секретарь американского Белого дома Шон Спайсер указал, что угроза, которую представляет КНДР, является главной угрозой жизни американцев и их союзников.

Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов лично встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном, если это будет уместно на его месте. По его словам, если бы такая встреча состоялась, для него это было бы честью.

Ким Чен Ын никогда не встречался с иностранными лидерами с момента прихода к власти в 2011 году.

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