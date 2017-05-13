13:40, 13 мая 2017
Выставка ретро-вагонов на станции метро "Партизанская". Фотогалерея
В честь 82-летия Московского метрополитена на станции "Партизанская" открылась выставка ретро-вагонов. Представлены вагоны типа "Г", "Д", "Е", а также контактно-аккумуляторный электровоз "Вэка", старейший вагон-путеизмеритель "УМ5" и другие исторические вагоны.
Выставка ретро-вагонов на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Выставка ретро-вагонов на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Выставка ретро-вагонов на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Выставка ретро-вагонов на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Выставка ретро-вагонов на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Выставка ретро-вагонов на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Выставка ретро-вагонов на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Выставка ретро-вагонов на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Выставка ретро-вагонов на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Выставка ретро-вагонов на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Выставка ретро-вагонов на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Выставка ретро-вагонов на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Выставка ретро-вагонов на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Выставка ретро-вагонов на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Выставка ретро-вагонов на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Выставка ретро-вагонов на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>