Выставка ретро-вагонов на станции метро "Партизанская". Фотогалерея

В честь 82-летия Московского метрополитена на станции "Партизанская" открылась выставка ретро-вагонов. Представлены вагоны типа "Г", "Д", "Е", а также контактно-аккумуляторный электровоз "Вэка", старейший вагон-путеизмеритель "УМ5" и другие исторические вагоны.