Тимошенко: в деле о госизмене Януковича нарушено все

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Уголовное дело против экс-президента Украины Виктора Януковича политизировано, в этом процессе "нарушено все". Такого мнения придерживается лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко уверена, что никто не имеет права давать оценок и политизировать дело о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича до вынесения приговора. Об этом лидер партии "Батькивщина" заявила в интервью телеканалу "112 Украина".

"Там нет ничего, что происходит правильно. Во-первых, это дело политизировали и генпрокурор делает заявления о виновности Януковича, о виновности его окружения. Это первое основание, чтобы признать в Европейском суде это дело политически мотивированным", - сказала она.

По словам Тимошенко, в этом процессе "нарушены все процедуры". " Нарушено все. Если Янукович будет лишен права на защиту, считайте, что это будет реабилитацией Януковича в европейских судебных инстанциях", - подчеркнула политик", - добавила лидер "Батькивщины".

В начале мая стало известно, что прокуратура Украины будет требовать пожизненного заключения для Януковича по делу о государственной измене.

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