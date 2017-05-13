ЦБ рассказал о мощной хакерской атаке на российские банки

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Центробанк в субботу сообщил об атаках хакеров на российские кредитные организации. Регулятор зафиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения. При этом в ЦБ отметили, что компрометации информационных ресурсов кредитных организации не было.

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России 13 мая сообщил о массовой рассылке российским банкам вредоносного ПО.

"ФинЦЕРТ фиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения первого и второго типа. Вместе с тем, фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано", - приводит ТАСС сообщение регулятора.

Вирусной атаке также подверглась IT-система РЖД. Как рассказал "Интерфаксу" представитель компании, в настоящее время вирус локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению антивирусной защиты. Атака никак не отразилась на движении поездов.

Ранее стало известно, что тысячи пользователей интернета, а также сотни госучреждений пострадали от сильнейшего компьютерного вируса. Неизвестные хакеры запустили в сеть вредоносную программу, которая выводила из строя системы и требовала крупную сумму денег. В России нападению подверглись компьютеры ряда крупных компаний и федеральных министерств.

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