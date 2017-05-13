Собянин: москвичи смогут получить равноценное жилье в рамках программы реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что жители сносимых пятиэтажек смогут получить равноценную квартиру. Об этом он заявил на встрече с представителями Общественной палаты Москвы, состоявшейся в мэрии города.

По программе реновации можно будет получить равноценное жилье. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы считаем, что все жилье, которое мы будем предоставлять, оно более ценное. По рыночное оценке оно будет выше на 20-30%. Тем не менее, нам задают вопрос – "а вдруг, если вы неправильно оценили, может быть, все-таки есть какие-то квартиры, которые будут боле ценными чем те, что вы предоставляете". Мы считаем, что этого не будет. Но, тем не менее, чтобы исключить всякую вероятность того, что человек вдруг получит менее ценное жилье, зафиксировать и эту опцию, прописать, что человек может выбрать по принципу равнозначности, равноценности – пожалуйста", - сказал Собянин.

То же самое, по его словам, должно действовать в отношении коммерческих помещений.

Сергей Собянин также поддержал предложение Общественной палаты Москвы о включении в программу реновации общежитий и коммуналок. "Что касается очень важного вопроса, который вы подняли, связанного с отселением или переселением общежитий и и коммуналок. Изначально большинство этих помещений не входило в программу, потому что мы считали вопрос сноса общежитий - это отдельный вопрос, отдельного законодательства, отдельного регулирования и так далее. Но еще раз проанализировав по вашем обращению данный вопрос мы видим, что большинство общежитий, по сути дела статус общежитий утратило, и перешло в статус обычного жилья, где люди живут на правах социального найма. И таких общежитий очень много. Я считаю, что можно также прописать в нашем городском законе, что такие общежития также могут попадать в программу реновации по общему правилу, по тому, которое есть в городе. Если даже они не попали в список для голосования, могут собраться, принять на общем собрании решение", - заявил он.