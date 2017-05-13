Представители ОП рассказали москвичам о программе реновации

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В субботу сразу в нескольких районах Москвы депутаты городской думы и представители Общественной палаты столицы встретились с жителями, чьи дома вошли в программу реновации.

Депутаты Мосгордумы и представители Общественной палаты столицы встретились жителями, чьи дома вошли в программу реновации. Подробно рассказали о переселении, о предоставляемых квартирах и гарантиях прав собственников. Кроме того, еще раз объяснили порядок голосования. На встречах присутствовали десятки людей, передает "ТВ Центр".

Пришли и те, кто не нашел свои адреса в списках под снос, но хотят войти в программу реновации. "Это уже устаревшие пятиэтажки, дома отслужили свой срок, мы хотим, чтобы их сносили, строили новые дома, чтобы было приятно людям жить", - говорят жители.