В Турции перевернулся автобус с туристами: 17 человек погибли

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В турецкой провинции Мугла при опрокидывании пассажирского автобуса погибли 17 человек, еще 13 пострадали. Об этом сообщили местные власти. Российские дипломаты выясняют, есть ли среди погибших граждане России.

По меньшей мере 17 человек стали жертвами серьезной аварии микроавтобуса в Турции. Еще 13 получили ранения. Инцидент произошел на автотрассе Мармарис – Мугла, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора провинции Мугла.

Генконсульство России в Анталье выясняет, могли ли быть среди пассажиров россияне. "Пока турецкая сторона нам ничего еще не сообщила", - сказал генконсул Олег Рогоза.