В Турции перевернулся автобус с туристами: видео с места ДТП
На юго-западе Турции разбился автобус с туристами. Погибли 20 человек, еще 11 пострадали. ДТП произошло на трассе Мармарис - Мугла. По непонятным причинам транспортное средство перевернулось на одном из поворотов. По данным турецких СМИ, всего в автобусе находились 43 человека.
20 человек погибли в результате аварии туристического автобуса на юго-западе Турции. Представители местной власти заявляют, что среди погибших нет иностранцев.
"Число погибших составляет 20 человек, 11 пострадали. Иностранных туристов среди них нет. Причина аварии выясняется, предполагается, что она вызвана поломкой тормозной системы автобуса", - цитирует ТАСС губернатора провинции Мугла Амира Чичека.
В настоящее время российское консульство проверяет, находились ли в автобусе наши соотечественники.