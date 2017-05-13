В Турции перевернулся автобус с туристами: видео с места ДТП

Спасатели Турции на месте ДТП с участием туристического автобуса

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На юго-западе Турции разбился автобус с туристами. Погибли 20 человек, еще 11 пострадали. ДТП произошло на трассе Мармарис - Мугла. По непонятным причинам транспортное средство перевернулось на одном из поворотов. По данным турецких СМИ, всего в автобусе находились 43 человека.