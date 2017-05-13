Джонсон испугался, что Россия может вмешаться в выборы в Британии

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выразил опасение, что власти России могут оказать влияние на исход досрочных выборов в парламент страны.

Глава британского МИД Борис Джонсон считает возможным вмешательство Москвы в выборы в парламент королевства. Об этом он заявил в интервью газете The Daily Telegraph.

"Мы, безусловно, думаем, что (власти России) сделали это (вмешались в выборы) в США; ясно, что именно это сделали во Франции", - сказал он, добавив, что Москва хотела бы "в целом подорвать веру в демократию и дискредитировать демократический процесс".

Представители Демпартии США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в предвыборную гонку в США. В январе американские спецслужбы подготовили доклад, в котором утверждалось, что целью России было очернение Хиллари Клинтон и обеспечение победы Дональда Трампа. Доказательств приведено не было.

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