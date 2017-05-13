Патриарх Кирилл объяснил нападки на церковь

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Нападки на церковь связаны с тем, что она делает человека внутренне свободным, лишает возможности манипулировать им. Об этом заявил патриарх Кирилл после литургии на Бутовском полигоне Москвы.

Патриарх Кирилл считает, что нападки на церковь связаны с тем, что она мешает "тотальному контролю" над людьми. По его словам, "те, кто желает контролировать общественное, народное сознание, понимают, что, покуда будет церковь, тотального контроля никогда не будет".

Патриарх также выступил с критикой лиц, оскорбляющих чувства верующих. "Иногда возмущается наше врожденное нравственное чувство, когда кажется, что совершенно очевидно, что человек ведет себя недопустимо - например, оскорбляет религиозные чувства людей, но нам пытаются объяснить, что это и есть свобода, что нужно жить по определенным правилам и тогда никто не будет покушаться на ваши человеческие права", - приводит его слова "Интерфакс".

На прошлой неделе в Екатеринбурге суд признал виновным блогера Руслана Соколовского. Летом прошлого года молодой человек снял скандальное видео, как он в храме играет в популярное приложение по ловле покемонов. Нецензурные комментарии, которые автор стилизовал под церковные песнопения, признаны оскорбляющими чувства верующих и разжигающими вражду и ненависть. Соколовского приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно.