Захарова: тема России остается в США разогретой

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что реакция американских СМИ на фоторепортаж со встречи президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова свидетельствует о том, что тема России остается в США разогретой. Она связала это с внутриполитическими разборками в Вашингтоне.

Мария Захарова связала повышенное внимание американской прессы к фоторепортажу со встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова с внутриполитическими разборками в стране.

"Они не закончатся, к сожалению, а самое главное, что с определенного момента они получат новый виток в связи с началом нового электорального цикла, а именно в законодательные органы власти США. И тема России - учитывая, что она была разогрета еще при обамовской команде под Клинтон, - станет одной из центральных в ходе нового электорального цикла", - приводит ТАСС слова официального представителя МИД России.

Захарова также отметила, что фоторепортаж со встречи американского лидера с главой МИД Украины Павлом Климкиным не обсуждался так активно в СМИ.

Ранее в ходе брифинга заместитель официального представителя Белого дома Сара Сандерс заявила, что допуск фотокорреспондента агентства ТАСС на встречу Трампа и Лаврова был осуществлен с соблюдением всех правил.

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