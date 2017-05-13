Собянин внес в МГД законопроект о дополнительных гарантиях жителям сносимых пятиэтажек

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Мэр Москвы Сергей Собянин инициировал внесение поправок в городское законодательство в целях обеспечения дополнительных гарантий прав жителей сносимых пятиэтажек. Об этом он заявил в ходе встречи с главами управ по актуальным вопросам программы реновации жилфонда.

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о дополнительных гарантиях жителям сносимых пятиэтажек.

"Одно из последних решений, которые мы приняли на уровне города, я имею в виду, инициировали поправки в федеральное законодательство, в городское законодательство, чтобы максимально юридически закрепить все гарантии, дополнительные гарантии прав граждан, которые необходимы для успешной реализации данного проекта", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

Он отметил, что была проведена большая работа по консультации с жителями, в том числе поквартирные опросы, и кроме того был проверен технический анализ домов, включенных в предварительный перечень для голосования по проекту программы реновации. "В этот период времени мы подготовили проект федерального закона, сделали поправки в городской закон. Мы дополнительно определили гарантии граждан, связанные с переселением района в район. Жители, которые проживают в конкретном районе, будут переселяться только в тот район, где они проживали", - добавил мэр.

По его словам, будет закреплено право граждан выбрать между равнозначным и равноценным жильем. "Должна быть гарантия судебной защиты и по вопросу реновации, и по вопросу равноценности и равнозначности жилья. Все гарантии судебной защиты у горожан должны быть. Они должны знать, что они защищены законом", - добавил Собянин.

Кроме того мэр напомнил, что накануне в ходе встречи с Общественной палатой Москвы было принято решение о возможности включения в программу реновации общежитий и коммунальных домов коридорного типа, о возможности собственникам коммерческих помещений получить равнозначное или равноценное помещение. "Приняли решения по поводу градостроительной политики, качества домов, качества отделки домов, социальная поддержка жителей при их переселении", - отметил он.

Мэр добавил, что все вопросы по программе будут находиться в состоянии постоянного мониторинга, и при необходимости власти города готовы принимать оперативные решения, чтобы максимально решить проблемы, которые могут возникнуть у горожан при реализации программы реновации.