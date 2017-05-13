Трамп анонсировал скорый выбор нового главы ФБР

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Объявление кандидатуры нового директора ФБР может произойти уже в самое ближайшее время. Об этом завил президент США Дональд Трамп.

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что кандидатура нового главы ФБР может стать известной еще до следующей пятницы. "Мы можем принять быстрое решение", - приводит его слова "Интерфакс".

Трамп на этой неделе отправил в отставку главу ФБР Джеймса Коми, занимавшего пост с июня 2013 года, по рекомендации генпрокурора США Джеффа Сешнса. По словам президента США, Коми не смог эффективно руководить ФБР.

На должность главы ФБР претендует порядка десяти человек.

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