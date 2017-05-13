МВД опровергло данные о сбоях в работе подразделений ГИБДД
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Все электронные сервисы ГИБДД работают в штатном режиме. Об этом в субботу рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее некоторые СМИ сообщали, что из-за хакерской атаки в ряде российских регионов якобы отказала система выдачи водительских прав.
Сбои в работе инфраструктуры, обеспечивающей предоставление госуслуг по линии ГИБДД, отсутствуют. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, оказание госуслуг осуществляется в штатном режиме, передает ТАСС.
Ранее ряд СМИ сообщали, что после массированной вирусной атаки в ряде российских регионов России якобы произошел сбой в системе ГИБДД по выдаче водительских удостоверений.
Накануне вечером стало известно, что тысячи пользователей интернета, а также сотни госучреждений пострадали от сильнейшего компьютерного вируса. Неизвестные хакеры запустили в сеть вредоносную программу, которая выводила из строя системы и требовала крупную сумму денег. В России нападению подверглись компьютеры ряда крупных компаний и федеральных министерств.
В субботу центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России проинформировал о массовой рассылке российским банкам вредоносного ПО. Вирусной атаке также подверглась IT-система РЖД.
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