МВД опровергло данные о сбоях в работе подразделений ГИБДД

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Все электронные сервисы ГИБДД работают в штатном режиме. Об этом в субботу рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее некоторые СМИ сообщали, что из-за хакерской атаки в ряде российских регионов якобы отказала система выдачи водительских прав.

Сбои в работе инфраструктуры, обеспечивающей предоставление госуслуг по линии ГИБДД, отсутствуют. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, оказание госуслуг осуществляется в штатном режиме, передает ТАСС.

Ранее ряд СМИ сообщали, что после массированной вирусной атаки в ряде российских регионов России якобы произошел сбой в системе ГИБДД по выдаче водительских удостоверений.

Накануне вечером стало известно, что тысячи пользователей интернета, а также сотни госучреждений пострадали от сильнейшего компьютерного вируса. Неизвестные хакеры запустили в сеть вредоносную программу, которая выводила из строя системы и требовала крупную сумму денег. В России нападению подверглись компьютеры ряда крупных компаний и федеральных министерств.

В субботу центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России проинформировал о массовой рассылке российским банкам вредоносного ПО. Вирусной атаке также подверглась IT-система РЖД.

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