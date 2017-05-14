Путин кратко переговорил с Эрдоганом в Пекине

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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган побеседовали в кулуарах форума "Один пояс — один путь" в Пекине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отказался сообщить детали, отметив лишь, что разговор стал продолжением сочинского диалога.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган "на ногах" побеседовали в столице Китая, где проходит форум "Один пояс — один путь". Об этом, как пишет "Интерфакс", об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он не стал сообщать подробности разговора, отметив, что он стал продолжением сочинского диалога. В Сочи Путин и Эрдоган встречались 3 мая.

Песков рассказал, президент "на ногах" также поговорил с лидерами Узбекистана и Киргизии.