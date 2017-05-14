Путин сыграл на рояле перед встречей с Си Цзиньпином. Видео

Теги: Культура путин китай видео

Владимир Путин в ожидании встречи с лидером КНР Си Цзиньзином поиграл на рояле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава государства исполнил музыку из песни "Московские окна" и еще несколько композиций.

Президент России Владимир Путин перед встречей с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине сыграл на рояле. Глава государства исполнил музыку из песен "Московские окна" и "Город над вольной Невой", передает TVC.RU.

В завершении своего двухминутного импровизированного концерта Путин начал играть "С чего начинается Родина", однако захлопнул крышку рояля со словами: "Ладно, оно расстроено".

Владимир Путин не в первый раз демонстрирует свои музыкальные таланты. В октябре 2010 года он сыграл на пианино "С чего начинается Родина" на благотворительном концерте в Санкт-Петербурге. В январе 2014 года сыграл "Московские окна" студентам МИФИ.