Северокорейская ракета упала в 100 км от Приморья

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КНДР в воскресенье запустила очередную баллистическую ракету. Она пролетела 800 километров и поднялась на 2 тысячи километров. По данным СМИ, ракета упала всего в 100 километрах от Владивостока.

Северная Корея запустила новую баллистическую ракету, передает "ТВ Центр". В этот раз она пролетела 800 километров, упав в Японском море. По данным Минобороны страны Восходящего солнца, высота полета превысила 2 тысячи километров.

Подобные действия КНДР вызвали вполне ожидаемую реакцию. Пуск ракеты осудил и новый президент Южной Кореи Мун Чже Ин. Он назвал это серьезным вызовом, как региону, так и в целом миру. Возмущение также выразил японский премьер.

В очередной раз Северная Корея запустила баллистическую ракету, несмотря на серьезные предупреждения со стороны международного сообщества. Это недопустимо. Мы решительно протестуем. Эти неоднократные ракетные пуски КНДР представляют собой серьезную угрозу для нашей страны и являются явным нарушением резолюций Совета безопасности ООН.