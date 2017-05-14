Украинский пранкер показал зад на сцене "Евровидения". Видео

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Финал конкурса "Евровидение" в Киеве не обошелся без скандала. Во время выступления прошлогодней победительницы Джамалы на сцену выскочил украинский пранкер Виталий Седюк и, сняв штаны, показал зрителям свой зад.

Известный украинский пранкер Виталий Седюк снял штаны во время выступления певицы Джамалы в финале конкурса "Евровидение" в Киеве. Молодой человек появился на сцене с флагом Австралии на плечах, обежал вокруг исполнительницы, а потом оголил зад, повернувшись к залу. Лицезрели пятую точку скандалиста зрители недолго, охрана тут же вынесла его со сцены, сообщает TCH.

Все это время Джамала продолжала петь. После выступления она никак не прокомментировала инцидент.

Победу в конкурсе одержал участник от Португалии Сальвадор Собрал. Он исполнил песню "Любовь двух", собрав 758 баллов. Второе место занял 17-летний Кристиан Костов из Болгарии, замкнул тройку лидеров коллектив "SunStroke Project" из Молдавии.

Седюк известен своими скандальными выходками с участием мировых звезд. В сентябре 2016 года он попытался поцеловать ягодицы американской телезвезды Ким Кардашьян, а за два года до этого на Неделе моды в Париже повалил ее на землю. Жертвами украинца также становились Брэдли Купер, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Во всех трех случаях он падал перед ними на ноги, прижимаясь лицом в область паха. В 2013 году Седюк попытался поцеловать Уилла Смита, получив от него за это пощечину.

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