В результате крушения поезда в Греции погибли 4 человека

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В Греции потерпел крушение поезд, следовавший из Афин в Салоники. В результате ЧП погибли четыре человека. Россияне в железнодорожной аварии не пострадали.

Четыре человека погибли, пятеро получили травмы в результате железнодорожной аварии в Греции. Под Салониками сошёл с рельсов пассажирский поезд — пять вагонов и электровоз. При этом локомотив протаранил жилой дом, передает "ТВ Центр".

Машинист госпитализирован. Его состояние оценивают, как критическое. В поезде находились около сотни пассажиров. Они направлялись в Салоники из Афин. Выбраться из повреждённых вагонов им помогали спасатели.

Россиян среди пострадавших нет. Об этом сообщили в посольстве в Греции. Причины аварии сейчас выясняет следствие.

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