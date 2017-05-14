12:17, 14 мая 2017

В Петербурге в 15-й раз отмечают Праздник корюшки

Теги:  Общество  санкт-петербург  праздник  рыба

Рыбная ловля, знаменитая генеральская уха, мастер-классы и концерты — Санкт-Петербург с размахом отмечает Праздник корюшки. Эта маленькая рыбка давно стала фирменным блюдом Северной столицы, которую любят и жители, и гости города. Ей даже посвящают стихи и песни.

На празднике побывала корреспондент "ТВ Центра" Анна Морозова.

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