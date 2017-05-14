В Петербурге в 15-й раз отмечают Праздник корюшки

Рыбная ловля, знаменитая генеральская уха, мастер-классы и концерты — Санкт-Петербург с размахом отмечает Праздник корюшки. Эта маленькая рыбка давно стала фирменным блюдом Северной столицы, которую любят и жители, и гости города. Ей даже посвящают стихи и песни.
На празднике побывала корреспондент "ТВ Центра"Анна Морозова.
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