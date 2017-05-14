Собянин предложил дополнительные гарантии жителям сносимых пятиэтажек

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Уже в понедельник начнётся голосование по программе реновации в столице. Жильцам пятиэтажек предстоит решить, будет ли их дом включён в список на расселение. Согласно законопроекту, который внёс в Мосгордуму Сергей Собянин, "за" должно быть, как минимум, две трети голосов. Накануне сотни москвичей вышли на улицы в поддержку проекта.

Светлана Николаевна уже и забыла, когда выключала в своей квартире свет. Лампочка горит и днем и ночью, иначе темно, как в пещере. И это самая малая из проблем этой квартиры, отмечает "ТВ Центр". Батареи постоянно протекают, стены все в трещинах, а потолок в прямом смысле падает на голову. 33 несчастья и все в одной квартире.

Ремонт сделать невозможно. Сизифов труд, объясняет женщина — обои просто отходят от стены. Дом по 8-ой улице Текстильщиков стоит с 1948 года и ремонта не видел с начала основания. У жильцов одна надежда - на реновацию. Таких домов по Москве десятки. В программу они не попали, однако, решение не окончательное. За реновацию выступают тысячи москвичей. Всю неделю специально выходят на митинги.

Вот эта реновация - это наше спасение! Но почему-то наши дома не включили в списки! Мы за то, чтобы нас не забыли и включили нас в списки!" – говорит москвичка Лариса Парунина.

По предварительным опросам, большинство москвичей программу поддерживают. Еще бы - вместо разрушающихся на глазах хрущевок появятся улучшенные дома нового поколения. Построены они будут по самым современным проектам — просторные холлы, подъезды с низкими порогами и пандусами, а также свободная планировка. Изменится не только внешний облик, но и так называемая "начинка". Ютиться в крохотных квартирах больше не придется.

Основной вопрос, который сейчас волнует москвичей, обнаруживших свой дом в перечне на снос, придется ли переселяться в другие районы. Ответ – нет. Новое жилье горожанам подберут как можно ближе территориально к тому месту, где жили раньше. Переехать можно будет только по письменному согласию собственника жилья и при наличии в желаемом районе свободных квартир, предоставляемых по программе реновации.

"Мы не хотим спекуляций, на тему того, что людей куда-то выселят. Люди останутся в своих районах. Они получат новое, комфортабельное жилье", - говорит зампред Госдумы Петр Толстой.

Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о дополнительных гарантий для жителей. Он предусматривает регулирование порядка включения домов в программу и получения жилплощади, а также контроль качества новых домов и квартир, помощь при переезде и компенсации собственникам нежилых помещений.

"Жители, которые проживают в конкретном районе, будут переселяться только в тот район, где они проживают, и касается это большинства округов, за исключением Новомосковского, Троицкого и Зеленограда. Мы приняли решение о том, что граждане, которые не пожелают получать равнозначное жилье, будут получать равноценное жилье, т.е. по рыночной стоимости. Таким образом, убрав те замечания и опасения, которые высказывали эксперты. Такая гарантия у граждан должна быть", - сказал Сергей Собянин.

Столичный закон вступит в силу после принятия федерального, который в настоящее время рассматривается Государственной Думой. Все вопросы по программе реновации будут находиться на постоянном контроле.

"На следующей неделе в ОП откроется штаб, который будет контролировать ход голосования, откроется горячая линия, и мы будем готовы выслушать все те проблемы, которые возможно будут возникать в процессе их возникновения", - говорит председатель комиссии общественной палаты города Москвы по ЖКХ и капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Александр Козлов.

Голосование начнется в понедельник на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы". Процедура максимально прозрачная - отсутствие анонимности исключает любые накрутки голосов. При желании можно будет провести и общее собрание жильцов о включении или не включении своего дома в проект реновации. Москвичам на принятие решения даётся месяц - до 15 июня.

Александра Сергомасова, Владимир Хуртин, Сергей Давидяк, Дина Самохина, Дмитрий Иванов. "ТВ Центр".

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