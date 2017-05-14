"Один пояс — один путь": Путин выступил за создание евразийского партнерства

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Главные политические и экономические заявления в воскресенье приходят из Пекина. Там открылся Международный форум "Один пояс — один путь". В нём принимает участие Владимир Путин. Российский лидер уже провёл и ряд двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином.

Полторы тысячи участников из почти 30 стран мира — в зале конгресс-центра едва уместились все делегаты. Проведение форума "Один пояс — один путь". Идея — лично председателя КНР Си Цзиньпина, отмечает "ТВ Центр". Китайцы понимают, что все должно пройти не просто хорошо - идеально. Ключевым партнером Пекин видит именно Москву. Владимир Путин — гость №1, подчёркнуто заявляет высшее руководство КНР, доверяя именно нашему президенту вместе с турецким и китайским коллегами открывать форум.

"Бедность, социальная неустроенность, колоссальный разрыв в уровне развития стран и регионов порождают питательную среду для международного терроризма, экстремизма, незаконной миграции. Мы не справимся с этими вызовами, если не преодолеем стагнацию, застой в глобальном экономическом развитии. Россия видит будущее евразийского партнерства не просто как налаживание новых связей между государствами и экономиками, оно должно изменить политический и экономический ландшафт, принести Евразии мир, стабильность, процветание и принципиально новое качество жизни", - заявил Владимир Путин.

Идею возрождения Великого шелкового пути Си Цзиньпин предложил ещё в 2013 году. Всю Евразию от Тихого океана до Атлантики должны связать два коридора по суши и морю. Это не только принципиально новая логистика, инфраструктура, но и отсутствие барьеров законодательных.

Торговых улиц в Пекине не мало, но Ванфуцзин, пожалуй, самая знаменитая. Купить можно все, что угодно — от жареных скорпионов до ноутбуков. Здесь всегда шумно. Бойкие продавцы нахваливают свой товар и не только потому, что конкуренция огромна. Просто торговля для китайцев едва ли не национальная идея. Столетиями по Великому шелковому пути страна экспортировала фарфор, чай и ткани.

Вот и теперь самое время вернуться к истокам. В современном понимании, конечно. Новая схема должна быть предельно простой и быстрой. На это Китай готов потратить почти 9 миллиардов долларов. Обсудить проект Владимир Путин предлагает и во время Петербургского и восточного экономических форумов, приглашая делегатов к открытому диалогу. Все внимание экономике - Россия обладает колоссальным транспортным потенциалом 1 это Транссиб, Северный морской путь. Речь, вероятно, пойдёт и о создании Азиатского энергетического кольца. Не зря в составе нашей делегации профильный министр Новак. На рабочем завтраке также министры транспорта и иностранных дел. У России с Китаем не просто партнёрские - добрососедские отношения.

"Нам есть, над чем работать. Это касается и сложных международных проблем. Здесь мы всегда плечом к плечу, стоим рядом, помогаем, поддерживаем друг друга на различных направлениях, и это является очень важным фактором в международных делах, стабилизирует международную обстановку", - сказал Путин.

"Китай и Россия проявили чувство ответственности в качестве великих государств, прилагая усилия к политическому урегулированию ситуации в Сирии, ядерной проблеме Корейского полуострова, сыграли стабилизирующую роль в обеспечении мира и стабильности в регионе и мире целом", - ответил лидер Китая.

Российская делегация разместилась в резиденции Дяоюйтай, в переводе с китайского — "рыбное место". Именно здесь императоры ловили карпов кои. Суеверные китайцы и сегодня уверены, что у этого места правильная "ци" – энергетика, располагающая к продуктивному диалогу. Быть может поэтому с президентом Чехии Милошом Земанам сразу нашли общий язык. Турпоток в страну растет. Несмотря на европейские санкции, есть положительная динамика и в торговле. В ноябре запланирован визит Земана в Москву.

Ещё одна встреча - с греческим премьером Алексисом Ципрасом. Говорят, в основном, об энергетике. Импорт российского газа за первые месяцы этого года вырос на 20%. В перспективе — совместные проекты по транспортировке топлива. Важную роль в этом отводят Турции. Официально переговоров с Реджепом Эрдоганом в графике российского президента не было, однако лидеры двух стран пообщались в кулуарах форума, что называется "на ногах". Ключевых заявлений от Владимира Путина журналисты ждут в понедельник на итоговой пресс-конференции.

Матвей Шестаков, Михаил Фёдоров, Станислав Козловский. "ТВ Центр", Пекин.