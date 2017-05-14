Су-27 сблизился с американским "Посейдоном" над Черным морем

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Российский истребитель Су-27 сблизился с патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon ВМС США. Это произошло в минувшую пятницу в небе над Черным морем.

СМИ сообщили об очередном сближении российских и американских военных самолетов. В воскресенье телеканал Fox News сообщил, что истребитель ВКС России Су-27 подлетал к патрульному противолодочному самолету P-8A Poseidon ВМС США.

По данным канала, сближение произошло в минувшую пятницу над Черным морем примерно в 160 километров от Крыма. Это второй такой инцидент за неделю. Ранее телеканал NBC сообщил, что российский истребитель 9 мая пролетел на расстоянии менее семи метров от патрульного противолодочного самолета над Черным морем.

Представитель ВМС США Памела Кунзи тогда заявила, что действия обоих воздушных судов были профессиональными и безопасными. Сближение самолетов подтвердили и в российском Минобороны.

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