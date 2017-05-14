Минобороны: ракета КНДР упала в 500 км от России

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В российском Минобороны опровергли информацию американских СМИ о том, что запущенная Северной Кореей ракета упала в 100 километрах от Владивостока. По данным военного ведомства, Система предупреждения о ракетном нападении сопровождала цель 23 минуты полета. Северокорейская ракета упала в Японском море, в 500 километрах от территории России.

Владимир Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили растущую напряжённость на Корейском полуострове, а также выразили обеспокоенность в связи с новыми испытаниями баллистической ракеты КНДР. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Пуск произвели с западного побережья Северной Кореи. Ракета пролетела 800 километров, после чего рухнула в Японское море. Тип носителя пока неизвпстен. Однако в Токио считают, что это могла быть новая версия баллистической ракеты. Испытания осудили в США, Японии и в Южной Корее. В связи с запуском КНДР системы ПВО на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности.

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