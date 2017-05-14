Макрон вступил в должность президента Франции

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Во Франции сменился президент. Новым главой государства в воскресенье официально стал Эмманюэль Макрон. Церемония инаугурации восьмого президента Франции прошла в Елисейском дворце.

Эмманюэль Макрон официально вступил в должность президента Франции. Церемония инаугурации восьмого президента Пятой республики прошла в Елисейском дворце. Макрона президентом провозгласил председатель Конституционного суда Лоран Фабиус. Об этом сообщает Le Figaro.

"Ваш успех будет успехом всей Франции", - заявил Фабиус.

Уже бывший президент страны Франсуа Олланд покинул Елисейский дворец. Церемония прощания прошла на крыльце Елисейского дворца. Ей предшествовала двухчасовая беседа двух политиков в президентском кабинете. Затем Макрон проводил экс-президента до машины, они крепко пожали друг другу руки, сказав на прощание теплые слова.

В аппарате нового президента уже произошли первые назначения. Генеральным секретарем Елисейского дворца стал 44-летний Алекси Колер, который ранее возглавлял кабинет Макрона в его бытность министром Франции. Руководителем аппарата президента назначен Патрик Строда. За дипломатию в окружении Эмманюля Макрона будет отвечать Филипп Этьен, занимавший пост посла Франции в Берлине.

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