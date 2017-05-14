В Москве потеплеет до +21. Через неделю

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Резкое похолодание, начавшееся в Москве 8 мая, начнет отступать с понедельника. В первый день недели в городе и области синоптики обещают до плюс 16 градусов тепла. Во вторник снова будет холодно — не выше 9 градусов, но уже в четверг воздух прогреется до плюс 19. Еще теплее будет в выходные — до плюс 21.

Весна возвращается в столичной регион. По прогнозам синоптиков, в понедельник в Москве и области ожидается до плюс 14-16 градусов тепла и небольшой дождь.

Во вторник "маябрь" снова даст о себе знать — станет холоднее в два раза, местами возможен снег, но уже в среду воздух вновь прогреется до плюс 13 градусов. Ночные температуры при этом будут невысокими — от 3 до 8 градусов.

Заметное потепление начнется только с четверга, сообщили в Гидрометцентре. Днем в столице и области будет до 19 градусов выше нуля. В выходные воздух прогреется до плюс 21. Вероятность небольших дождей сохраняется.